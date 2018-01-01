Разорвали рот из-за русского языка: жуткая история переселенца с Донбасса оказалась фейком

В комментарии журналистам пострадавший отрицал распространенную ранее информацию.

Вячеслав Рожков получил травмы вследствие пьяной драки Скриншот из видео

Растиражированная многими СМИ информация о драке переселенца с Донбасса Вячеслава Рожкова с жителями села Буймер, в результате которой он получил рваную рану рта якобы из-за русского языка , оказалась ложью.

Как сообщает Stop Fake, исказил факты первый автор сюжета на ТРК ATV Сергей Клочко, который сопроводил репортаж комментарием "порвали рот из-за русского языка".

Однако в полиции распространенную местными журналистами информацию опровергают и заявляют о бытовом характере конфликта.

"Злоупотребляли спиртными напитками. По факту, да, потерпевшего доставили с рваной раной рта в больницу. Сам он в правоохранительные органы не обращался. Все это рассказывает его жена. Он сам вообще ничего не хочет – говорит, не нужно меня беспокоить, я ни к кому претензий не имею", - говорит заместитель начальника Тростянецкого отдела полиции Виталий Разбейко, который проводил проверку.

Выводы полиции подтверждает и сельский голова Буймера Николай Комышанский. По его словам, бытовой конфликт между переселенцем Вячеславом Рожковым и местным предпринимателем Александром Шаповалом случился на почве злоупотребления спиртными напитками: "Сидели выпивали – и один другого ударил. Вот и все. А потом помирились. Два пьяных мужика ударили друг друга, и всу. Никто его машиной не переезжал, никто не преследовал. Настоящее вранье".

В интервью журналистам разоблачающего фейки ресурса сам "пострадавший" отрицал, что получил травму в результате драки, которая связана с русским языком.

Напомним, резонанс вызвало сообщение о том, что шахтеру-переселенцу из Донецка в Сумской области разорвали рот и бросили под автомобиль из-за того, что его семья говорит на русском языке.

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