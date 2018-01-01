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Разрушенные квартиры, выбитые окна. В Кривом Роге прогремел взрыв: фото и видео с места происшествия

Сегодня, 09:20

Инцидент случился вчера вечером, из дома были отселены несколько человек.

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В Кривом Роге в результате взрыва в девятиэтажке пострадали три человека dp.dsns.gov.ua
В понедельник, 16 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области в одном из девятиэтажных домов на восьмом этаже произошел взрыв, пострадали три человека, в частности, один ребенок.

Инцидент случился на ул. Чаривна, разрушены две квартиры, пять — повреждены, появились трещины на несущих конструкциях дома, выбитые окна в жилье, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в регионе.

"В связи с разрушением квартир четыре человека, из них одни ребенок, временно отселены в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров, одиноких и нетрудоспособных в городе Кривой Риг… Угрозы обрушений нет", — отметили в ведомстве.

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В Кривом Роге в результате взрыва в девятиэтажке пострадали три человека dp.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что в поселке Щурово Донецкой области охранник пансионата после словесного конфликта с отдыхающими бросил в их сторону самодельную гранату, прогремел взрыв, пострадали два человека.

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Теги:  
Кривой Рог, взрыв, ГСЧС
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