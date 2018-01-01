"Разрушитель". Правозащитник жестко раскритиковал Супрун

Эксперт подчеркнул, что "министр не имеет права на эмоции".

Ульяна Супрун является разрушителем, считает правозащитник УНИАН

Глава Ассоциации психиатров Украины, правозащитник, общественный деятель Семен Глузман считает, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун — "разрушитель, неграмотный, эмоционально зависимый".

Чиновница "не умеет коммуницировать, не знает, что такое диалог", рассказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

"Министр не имеет права на эмоции. Она не умеет коммуницировать, не знает, что такое диалог. Она окружила себя худшими. Хотя в этой стране есть гораздо более серьезные люди, которые могли бы быть министрами и советниками министра. Я многих знаю", — добавил он.

По словам собеседника, он знает из очень серьезных источников, что президент Петр Порошенко "не влюблен в Супрун". "Но он вынужден, потому что на него оказывалось и, видимо, еще оказывается давление оттуда (из США — Ред.). Причем не из Госдепартамента, как я знаю. Именно из Республиканской партии", — заявил правозащитник.

Ранее Ульяна Супрун говорила, что лекарства от кори в Закарпатской области не были растаможены надлежащим образом, а глава местной областной государственной администрации Геннадий Москаль назвал ее "е**нутой".

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