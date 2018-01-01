Разрушительница мифов. Супрун "сорвала покровы" со вредности сквозняков для здоровья

Площадкой для обращения к украинцам и.о. главы Минздрава Украина выбрала свою страницу в Facebook.

Хроника.инфо продолжает свою решительную борьбу с мифами по поводу здоровья, укоренившимися в сознания украинцев.

Теперь под ее "раздачу" попали сквозняки и якобы вызываемые ними простуды и прочие заболевания.

"Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха.

Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку.

Если его постоянно избегать, сидеть в замкнутом помещении и кутаться в одежду - вы наоборот делаете себя более уязвимым - хуже воспринимаете перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду.

Чтобы чувствовать себя в тонусе и быть более здоровым - нужно чаще дышать свежим воздухом. Для этого любое помещение необходимо время от времени проветривать. И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк - ничего страшного не произойдет.

Надо понимать, что нет общего правила для всех. Главное - обеспечить в помещении постоянную рециркуляцию воздуха и не навредить комфорта друг друга.

Поэтому если вам неприятно сидеть у открытого окна - не заставляйте себя и пересядьте туда, где не дует. А по возможности - лучше выйдите на некоторое время на улицу, пока помещение проветривается", − написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Супрун развенчивала мифы о пользе флюорографии и перекиси водорода, а также разрешила мочить пробу Манту