"Разрывает нереально!": в Lay's оконфузились из-за чипсов "со вкусом ЗРК "Бук"

В 2014 году в небе над Донбассом из ЗРК был сбит Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airline.

В Сети обратили внимание на диалог пользователя Facebook Dmytro Taldykin и представителей Lay's Ukraine на официальной странице компании в соцсети.

В комментариях под одним из постов Dmytro Taldykin написал: "Лэйс Бук1М" (зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1". - Прим.)". На что рекламщики Lay's ответили: "Разрывает нереально!"

Пользователь возмутился таким ответом, так как из такого ЗРК в 2014 году в зоне конфликта на востоке Украины был сбит Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airline. Жертвами падения самолета тогда стали 298 человек, в том числе 192 подданных Нидерландов, 44 гражданина Малайзии и 27 австралийцев.

"Вы действительно такие идиоты?" - поинтересовался Dmytro Taldykin. Однако судя по дальнейшей переписке, можно сделать вывод, что представители Lay's попросту не поняли, о чем идет речь.

"Еще никогда о том, что чипсы - это говно, не говорили сами чипсы. Это прорыв (или фиаско, я все время путаю). Да, я знаю, что таких картинок уже полная лента, но это тот случай, когда надо. Надеюсь, смм-щику вставят в задницу картофелину и заставят нарезать слайсы, которые потом ему же и скормят. Уроборос от Lay's Ukraine. Так ЗОЖ победит во всем мире", - написала пользователь Ольга Монова.

В начале июня глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что отрицает вину Украины за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.

"По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram