Разведчики ВСУ задержали диверсанта, перешедшего в "ЛНР": фото

По словам военнослужащих, задержанию предшествовала длительная операция.
"Старший лейтенант Бидусенко изначально производил впечатление трусливого неуверенного человека. Из-за этого ему поручили заниматься подготовкой наградных листов - дело, не требующее работы с секретными документами. Сам факт его побега не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады", - цитируют слова командира бригады Владислава Клочкова в Facebook 93 ОМБ.
По его словам, уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство российских оккупационных сил, поэтому боевики его использовали и "выбросили, как тряпку на помойку".
Дальше судьбу задержанного диверсанта будут решать правоохранительные органы.
Напомним, ранее СБУ предотвратила диверсию на объекте инфраструктуры в Донецкой области, подозреваемый задержан.
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