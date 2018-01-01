Разведка штаба АТО узнала, какая эпидемия косит боевиков

На захваченной части востока нашей страны ситуация с оказанием медицинских услуг является критической, отметили в ведомстве.

На Донбассе корью заболели десятки боевиков "ДНР", узнала разведка штаба АТО Reuters

На захваченной части Донбасса командование боевиков скрывает факты заболевания личного состава корью, заболели более 30 россиян из двух "бригад" самопровозглашенной "ДНР" ("1-й армейский корпус").

На неподконтрольной Киеву территории ситуация с оказанием медицинских услуг является критической, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные разведки.

"... На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков "ихтамнетов" из так называемых "отдельной артиллерийской бригады" и "3 мотострелковой бригады" "1 АК", — отметили в ведомстве.

По его данным, обращая внимание на то, что различные инфекционные болезни распространяются среди "боевого братства" с геометрической прогрессией, можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что углубление бюджетных проблем в России приводит к сокращению объемов финансирования на содержание захваченной территории востока Украины и существенно повлияло на ухудшение медобслуживания населения, распространение инфекционных заболеваний.