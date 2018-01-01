Разведка сообщила важные данные о российских наемниках на Донбассе

Россия отправила в зону АТО преступников, пообещав им амнистию за преступления в РФ.

На Донбасс прибыли новые российские наемники – разведка Соцсети

На оккупированные территории Донбасса прибыла очередная партия наемников из Российской Федерации

Как пишет Укринформ со ссылкой на спикера Минобороны Максима Прауту, украинская разведка установила факт прибытия российских наемников в одно из мотострелковых подразделений 1 АК.

"При этом основными мотивационными факторами для них являются обещанные российским оккупационным командованием денежное вознаграждение и освобождение от уголовных производств за совершение на территории РФ преступлений", – рассказал Праута.

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Прибытие "подкрепления" он связывает с предыдущими неудачными попытками покрыть некомплект личного состава за счет населения временно оккупированных территорий украинского Донбасса.

Напомним, в середине апреля разведка доложила, что боевики "ДНР" начинают готовить "пушечное мясо" из школьников. Согласно имеющимся данным, все подается под соусом "военно-патриотического воспитания молодежи".

Ранее МИД Украины призвал страны-партнеры увеличить давление на Россию из-за российской агрессии на Донбассе.

Как сообщалось в сводке штаба АТО, на Луганском направлении, из запрещенных 122-мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов агрессор обстрелял наши опорные пункты вблизи Новотошковского. На Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки.

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