"Ребенку отрубим руку". В Киеве коллекторы угрожают расправой семье из-за кредита

Мужчина звонит женщине и требует от нее вернуть деньги за кредит, который брал ее дядя.

В Киеве коллекторы угрожают расправой first-service.ru

В Киеве коллекторы угрожают физической расправой киевлянке Александре и ее дочери.

Неизвестный мужчина звонит женщине и требует от нее вернуть деньги за кредит, который брал ее дядя. При этом коллектор угрожает отрезать ее дочери руку, рассказала пострадавшая на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ребята, помогите! Я боюсь за себя и своего ребенка. Когда-то давно мой дядя взял кредит. Мы уже давно с ним не общаемся, поэтому даже не могу узнать, правда это или нет. Оказывается, коллекторы как-то нашли мой и ребенка номер и угрожают убийством. По социальным сетям они разбросали фото моего ребенка с разными рода пошлостями, сказали, что будут собирать деньги якобы на лечение и из этих денег выплатят долг дяди. Что делать? Заявление в полицию я написала, а толку? Он как звонил, так и звонит", — написала женщина.

В комментариях к записи пользователи указали, что женщине звонят из компании "Кредит кафе".

Некоторые цитаты из записи разговора пострадавшей киевлянки и коллектора:

"Ты сейчас к "мусорам" сунулась, как я понимаю? Заяву на меня накатала? Ну п...а тебе, Сашенька, я тебе обещаю, ты своего ребенка больше не увидишь".

"Я тебе говорю напрямую. Я сейчас занимаюсь вымогательством".

"Я раз....шу завтра твою дочь в пух и прах, пускай готовится эта маленькая мразь".

Напомним, ранее в Киеве накрыли банду псевдо-коллекторов.