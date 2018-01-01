"Ребята Януковича в шоке". Эксперт рассказал о махинациях "Нафтогаза"

Аналитик убежден, что причиной высоких цен на энергоносители является монополия.

Загородний не сомневается, что "Нафтогаз" втягивает украинцев в лохотрон Главред

В Киеве существуют проблемы с горячей водой, поскольку "Нафтогаз" продает столичному коммунальному предприятию газ по завышенной цене. Это связано с тем, что для поддержания баланса системы местные теплокоммунэнерго вынуждены закачивать газ с "Укртрансгаза".

"А "Нефтегаз", Коболев и гоп-компания говорят: "Вы украли у нас газ. Считаем вам это по 11 тысяч. Плюс — штрафные санкции". И они фактически создают искусственные долги везде, а всю прибыль концентрируют на "Нефтегазе" и выписывают себе мега-премии. Также вместо того, чтобы разделить "Нефтегаз" согласно Третьему энергопакету, они этого не делают. Потому что уже создалась стойкая преступная группировка в лице иностранцев, которые тоже уже не хотят разделения, потому что получают деньги. Коболева и Витренко должны отвечать за злоупотребление монопольным положением", - заявил во время чата в "Главреде" политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Аналитик убеджен, что "Нафтогаз" является крупнейшим монополистом, и его руководство спекулирует своим положением, за что должно понести уголовную ответственность.

"Коболев рассказывает, что "Нефтегаз" теперь не монополист, мол, у него только 7% продажи промышленного газа. Подождите, но у вас было 60% промышленности, вы запустили каких-то мутных трейдеров (уверен, не бесплатно), вы отдали им кусок рынка и снова рассказываете, что вы — "великие менеджеры"? Это — воровство, циничное и наглое. Думаю, что ребята Януковича сейчас сидят и поражаются — а так можно было?", - сказал он.

По словам Загороднего, украинские газовые предприятия намерены приватизировать за счет налогоплательщиков. И модернизация активов данных компаний также будет реализована на деньги населения Украины.

"А мы, вы и я, вкладываем свои деньги в модернизацию. И все это они называют "энергетической независимостью" ... Теперь получается, что меньше газа продается внутри страны, а больше газа идет на экспорт за валюту. И теперь все красиво. Только прибыль эту не мы получаем как страна, а неконтролируемый менеджмент "Нефтегаза". То есть модернизировали за наш счет "Укргазвидобування", а теперь хотят еще что-то продать… Это называется "большой лохотрон", - подытожил спикер.

Напомним, Загородний заявил, что Украине нужны ограничения на покупку земли, поскольку отмена моратория на ее продажу без принятия закона об обороте земель может закончиться гражданской войной.

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