Решилась судьба экипажа арестованного Украиной судна "Норд"

На 10 апреля членам команды назначен новый допрос в СБУ.

Экипаж судна "Норд" больше не удерживается. Фото: Государственная пограничная служба Украины

"Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана", — сообщила РИА Новости представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

В пятницу на членов экипажа наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.

Судно "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану. Подробнее читайте в материале "11 дней купались в фекалиях, а теперь 6 тонн рыбы гниют": как содержат моряков на "Норде".