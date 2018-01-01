"Резервация для индейцев". Опубликованы фото и видео разбитой трассы на Николаевщине

По аварийной дороге может проехать лишь крупногабаритный транспорт.

В Николаевской области трасса Николаев-Кропивницкий после зимы превратилась в сплошные ямы.

Фото и видео трассы в селе Воссиятское опубликовала региональный консультант по коммуникациям Николаевского РО Ассоциации городов Украины, журналист Александра Ментель в Facebook.

"Это тихий ужас! Отдельные участки дороги Николаев-Кропивницкий — "резервация для индейцев". Водители — на стадии эмоционально-физической деградация… Транспорт может проехать только крупногабаритный. "Мелкие" легковушки заныривают колесами полностью", — написала она.

По ее словам, проблема №1 в Николаевской области — это ужасные дороги.

"Водителю, который решается "испытать" себя и вести автомобиль участками трасы Николаев-Кропивницкий, нужно действительно иметь железные нервы. И, кроме того, из-за полученного стресса сразу после поездки — "в люльку", на больничный. Что поменялось после того, как люди перекрывали дорогу? Ведь практически на всех сайтах службы рапортовали о "многих единицах техники", направленных на ее "выравнивание и засыпку щебнем". Вот она, какая в реальности — "выровненная" грейдерами траса! Смотрите, любуйтесь", — написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области часть трассы Киев-Днепр состоит из сплошных ям.