Режиссер Кантер снял свое самоубийство на видео

Автор фильмов про киборгов застрелился в емкости резервуара для воды.
Об этом рассказал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, уточнивший, что Кантер нажал на курок, находясь в емкости резервуара для воды.
"Весь процесс снимал на видео, которое изъяла полиция. Оно приобщено к материалам уголовного производства. Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправлено на экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указывает на то, что человек решил таким образом уйти из жизни", – цитирует Тракало Украинская правда.
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Кантер застрелился в понедельник, 4 июня, находясь в седе Обирок Борзнянского района Черниговской области. Режиссеру было 38 лет. Тело обнаружила подруга Леонида, которая и вызвала полицию.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".
Среди самых известных киноработ режиссера фильм о киборгов Донецкого аэропорта "Добровольці божої чоти" и фильм, который только вскоре выйдет в прокат о погибшем на Донбассе добровольце, оперном певце Василии Слипаке "Миф".
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Он также участвовал в АТО на Донбассе в качестве добровольца в составе "Правого сектора".
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