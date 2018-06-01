Режиссер Кантер снял свое самоубийство на видео

Автор фильмов про киборгов застрелился в емкости резервуара для воды.

Леонид Кантер. Фото: TED

Снимавший патриотические фильмы украинский режиссер Леонид Кантер, который покончил с собой выстрелами из автомата, снял свое самоубийство на видео.

Об этом рассказал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, уточнивший, что Кантер нажал на курок, находясь в емкости резервуара для воды.

"Весь процесс снимал на видео, которое изъяла полиция. Оно приобщено к материалам уголовного производства. Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправлено на экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указывает на то, что человек решил таким образом уйти из жизни", – цитирует Тракало Украинская правда.

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Кантер застрелился в понедельник, 4 июня, находясь в седе Обирок Борзнянского района Черниговской области. Режиссеру было 38 лет. Тело обнаружила подруга Леонида, которая и вызвала полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Среди самых известных киноработ режиссера фильм о киборгов Донецкого аэропорта "Добровольці божої чоти" и фильм, который только вскоре выйдет в прокат о погибшем на Донбассе добровольце, оперном певце Василии Слипаке "Миф".

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Он также участвовал в АТО на Донбассе в качестве добровольца в составе "Правого сектора".

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