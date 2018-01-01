Режут колеса, угрожают сжечь авто. В Киеве процветает новый преступный "бизнес"

Злоумышленники терроризируют правый берег столицы.

Полиция расследует новый вид вымогательства Скриншот

В Киеве мужчина, называющийся бойцом АТО, режет колеса припаркованных автомобилей и оставляет сообщение с требованием перевести на его счет полтысячи гривен, а в случае неповиновения — угрожает сжечь машину.

Злоумышленник терроризирует правый берег столицы и уже повредил десятки авто, жители собираются на ночные патрулирования, говорится в ТСН.

Пробитое колесо — это только первое предупреждение. "Открытки" с изначально щемящей историей раненого АТОшника, а затем угрозами и вымогательством денег у себя под стеклоочистителем нашли десятки киевлян.

Яна — одна из них. Рассказывает, накануне утром должна была ехать по делам. Пробитого колеса не заметила, села в машину и должна была трогаться, остановила ее бумажка перед глазами. Когда же опустила взгляд, увидела порубленную шину. Ремонт обошелся в 600 гривен.

Только за ночь злоумышленники повредили не один десяток машин.

"Приехала полиция быстро, и они сказали, что я у них была 9, а до того еще 4 таких вызовов. Больше 30 в Соломенском районе, более 10 в Шевченковском и даже на Дарнице и Троещине", — рассказывает девушка.

Пользователи сети разведали — карточный счет, куда злоумышленник требует перевести деньги, долларовый, виртуальный и зарегистрировал в России. Денег хотел немного — 500 гривен. Юристы говорят, это не просто так.

"Мы говорим о малозначительности — сумма фактически с которого наступает ответственность", — говорит юрист.

Впрочем, если воров возьмут, то будут инкриминировать им не повреждение имущества, а вымогательство - преступление с реальным сроком заключения. Юрист советует водителям, если обнаружили машину с поврежденным колесом и таким письмом от неизвестного, вызывайте полицейских. Но чинить транспорт в большинстве случаев придется все же самим.

В районах, где больше всего порезанных колес, водители организовали собственные патрули. Если схватят вымогателя, обещают передать его полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом боец АТО с сообщником издевались над пенсионеркой.