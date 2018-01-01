Режут колеса, угрожают сжечь авто. В Киеве процветает новый преступный "бизнес"

Злоумышленники терроризируют правый берег столицы.
Злоумышленник терроризирует правый берег столицы и уже повредил десятки авто, жители собираются на ночные патрулирования, говорится в ТСН.
Пробитое колесо — это только первое предупреждение. "Открытки" с изначально щемящей историей раненого АТОшника, а затем угрозами и вымогательством денег у себя под стеклоочистителем нашли десятки киевлян.
Яна — одна из них. Рассказывает, накануне утром должна была ехать по делам. Пробитого колеса не заметила, села в машину и должна была трогаться, остановила ее бумажка перед глазами. Когда же опустила взгляд, увидела порубленную шину. Ремонт обошелся в 600 гривен.
Только за ночь злоумышленники повредили не один десяток машин.
"Приехала полиция быстро, и они сказали, что я у них была 9, а до того еще 4 таких вызовов. Больше 30 в Соломенском районе, более 10 в Шевченковском и даже на Дарнице и Троещине", — рассказывает девушка.
Пользователи сети разведали — карточный счет, куда злоумышленник требует перевести деньги, долларовый, виртуальный и зарегистрировал в России. Денег хотел немного — 500 гривен. Юристы говорят, это не просто так.
"Мы говорим о малозначительности — сумма фактически с которого наступает ответственность", — говорит юрист.
Впрочем, если воров возьмут, то будут инкриминировать им не повреждение имущества, а вымогательство - преступление с реальным сроком заключения. Юрист советует водителям, если обнаружили машину с поврежденным колесом и таким письмом от неизвестного, вызывайте полицейских. Но чинить транспорт в большинстве случаев придется все же самим.
В районах, где больше всего порезанных колес, водители организовали собственные патрули. Если схватят вымогателя, обещают передать его полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом боец АТО с сообщником издевались над пенсионеркой.