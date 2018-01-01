Резкое ухудшение погоды. Синоптик рассказала, в каких регионах Украины ожидаются ливни, грозы и град

В ближайшие дни на западе, в центре, на севере и в Одесской области в отдельных районах пройдут сильнейшие ливни.
"Жара на востоке и свежесть на западе создают значительный температурный контраст. Именно в зоне таких контрастов рождаются ливни, грозы, град и даже смерчи", — написала она в Facebook.
Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни на западе, в центре, на севере и в Одесской области в отдельных районах пройдут сильнейшие ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом.
"В условиях сильных контрастов, жары и влажного воздуха даже вероятные мелкие смерчи", — добавила Диденко.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на длинные выходные.
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