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Резкое ухудшение погоды. Синоптик рассказала, в каких регионах Украины ожидаются ливни, грозы и град

Сегодня, 22:05

В ближайшие дни на западе, в центре, на севере и в Одесской области в отдельных районах пройдут сильнейшие ливни.

Прикарпатье,Ивано-Франковск,непогода,град,гроза,ливень
Синоптик прогнозирует град в ряде регионов Украины facebook.com/NashePrykarpattia
В ряде областей Украины в ближайшие дни температурный контраст спровоцирует сильные ливни с грозами и градом, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Жара на востоке и свежесть на западе создают значительный температурный контраст. Именно в зоне таких контрастов рождаются ливни, грозы, град и даже смерчи", — написала она в Facebook.

Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни на западе, в центре, на севере и в Одесской области в отдельных районах пройдут сильнейшие ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом.

"В условиях сильных контрастов, жары и влажного воздуха даже вероятные мелкие смерчи", — добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на длинные выходные.

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Теги:  
Погода, прогноз, синоптики, Наталья Диденко, грозы, ливни, град
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