Резня в лагере ромов во Львове: суд объявил меру пресечения очередному несовершеннолетнему

17-летнего подозреваемого взяли под стражу.

Лагерь ромов, на который было совершено нападение npu.gov.ua

Во Львове Пустомытовский районный суд принял решение взять под стражу без внесения залога 17-летнего Ярослава, подозреваемого в нападении на лагерь ромов , в результате которого один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

Арестованный стал третьим молодым человеком, подозреваемым в нападении, которому суд вынес аналогичное решение, передает ТСН.

При этом суд не удовлетворил требования адвокатов о домашнем аресте для Ярослава из-за того, что у него якобы имеются проблемы со здоровьем и он не собирается уклоняться от следствия. При этом сторона защиты заявила о несправедливом решении суда в связи с тем, что не было предоставлено доказательств вины задержанного.

Напомним, накануне Пустомытовский районный суд Львовской области арестовал на два месяца двух несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на ромский табор.

Нападение на лагерь ромов во Львове произошло в субботу, 23 июня. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере.

Полиция задержала нападавших — ими оказались семеро молодых людей в возрасте 16-17 лет. Был задержан и организатор нападения на лагерь - 20-летний гражданин. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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