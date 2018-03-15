Резонанс с разрешением на похороны: в суде прояснили ситуацию

Нововведения не коснутся погребения людей, умерших естественной смертью.

В суде развенчали мифы о новых правилах захоронения Открытые источники

Внесение так называемой "поправки Лозового" в Уголовный процессуальный кодекс Украины не повлияет на процедуру выдачи всех необходимых документов для погребения человека , умершего естественной смертью.

Информация о том, что разрешение на похороны с 15 марта 2018 года будут предоставлять только после решения суда, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте Апелляционного суда Ивано-Франковской области.

"Согласно поправок в уголовно-процессуальный кодекс Украины, любую экспертизу, в том числе судебно-медицинскую, с 15.03.2018 будет назначать следственный судья, но только в рамках уголовного производства. То есть, в случаях насильственной смерти и только после регистрации сообщения об уголовном правонарушении. Ведь только эксперт выдает врачебное свидетельство о смерти, если она наступила вследствие травмы, отравления, поражения током, действия других внешних факторов, внезапной смерти детей в возрасте до 1 года и если лицо умершего не установлено", – объяснили в суде.

В инстанции отметили, что процедура погребения умершего естественной смертью остается без изменений. Изменился только субъект, который назначает экспертизу: отныне это не следователь, а следователь-судья.

Заключение эксперта действительно может быть готово спустя месяц, оно будет основываться на Акте судебно-медицинского исследования. Однако тело для погребения будет выдано родным сразу после завершения вскрытия.

Если у судмедэксперта или следователя возникнут сомнения, и экспертизу необходимо будет провести немедленно, то судья рассмотрит данное дело в максимально короткие сроки.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию о том, что, согласно новациям в законодательстве, начиная с 15 марта 2018 года украинцы смогут похоронить своих родных только после экспертизы, которую должен назначить суд.