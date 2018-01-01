Резонансное ДТП в Харькове: Зайцева дала пожизненную клятву, а Дронов не дал показаний

Следующее заседание суда состоится 21 марта в 14:00.

Алена Зайцева, спровоцировавшая смертельное, попросила прощения у потерпевших. При этом она поклялась, что никогда не сядет за руль.

На суде 12 марта она рассказала, что ехала на желтый сигнал светофора. По ее словам, она не успевала затормозить, когда начал двигаться второй участник ДТП – водитель Touareg Геннадий Дронов.

Как передает Newsroom, Зайцева утверждает, что в последний момент перед столкновением она якобы нажала на педаль тормоза. Однако это не позволило избежать ДТП.

"После того, как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем и его в таком состоянии вынесло на людей", – рассказала подсудимая.

Зайцева в очередной раз заявила о полном признании вины. По ее словам, она готова понести любое назначенное ей судом наказание.

Также она заверила, что планирует помогать семьям потерпевших после отбытия ею тюремного срока.

Ранее стало известно о том, сколько лет тюрьмы грозит Зайцевой за эту автоаварию.

А вот Геннадий Дронов давать показания отказался. Вместо этого он принес семьям пострадавших свои соболезнования.

"Хочу принести свои соболезнования. Хочется выслушать полностью свидетелей. Ссылаюсь на статью 63 Конституции Украины (она гласит, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников – ред.)", – цитирует его NewsRoom.

Следующее заседание состоится 21 марта в 14:00.

Напомним, в полиции заявили, что водитель Volkswagen выехал на запрещающий сигнал светофора. Дронов отметил, что во время ДТП был сосредоточен на пешеходном переходе.