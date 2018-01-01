Риск эмболии. Супрун заявила о бесполезности популярного медицинского средства

Перекись водорода может быть эффективной для механической очистки раны.

Ульяна Супрун рассказала о перекиси водорода Facebook.com

Перекись водорода не влияет на быстроту заживления ран и является лишь средством механического очищения повреждений, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

"3% раствор перекиси водорода, который много семей используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях, не заживляет и обеззараживает раны. Если почитать международную специализированную литературу — вы не найдете никаких доказательств относительно эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, перекись водорода эффективна для механической очистки раны.

"То есть с тем же результатом можно промыть ее холодной или теплой проточной водой. Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется может попасть в сосуды и перекрыть проток крови)", — добавила она.

Напомним, ранее Супрун рассказала, что заметила в украинском обществе нездоровую тенденцию: соотечественники бояться мочить пробу Манту.