Родственники погибших бойцов ВСУ считают, что Украине за Крым надо было воевать — опрос

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1 / 3 Родственников погибших воинов поддержали бы войну за Крым (ru.krymr.com)

Главная причина начала нескончаемой войны на Донбассе — в той, что не началась.

Украина должна была начать боевые действия, чтобы вернуть аннексированную Автономную республику Крым, считает большинство участников опроса более 1000 членов семей погибших военнослужащих ВСУ, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Нет противоречия между миролюбием в вопросе о донбасском будущем и жесткостью в оценке крымского прошлого? Нестыковка существует только на первый взгляд. Скорее здесь присутствует логика", — пишут Юлия Мостовая, Сергей Рахманин и Анастасия Береза, основатель благотворительного проекта "Небесная гвардия", в своей статье для zn.ua.

"Воевали бы за Крым — не пришлось бы воевать за Донбасс", — эту точку зрения часто приходилось слышать именно из уст фронтовиков, а также родственников погибших и раненых в зоне АТО. Возможно, уверенность в том, что за АРК следовало драться, основывается на убежденности: главная причина начала этой нескончаемой войны — в той, что не началась.

В то же время число сторонников мирного урегулирования конфликта на Донбассе практически совпадает с числом тех, кто оправдывает применение Вооруженных Сил на Востоке страны (65 и 63%, соответственно). Как не странно, больше всего тех, кто против использования ВСУ в конфликте, — не на Востоке, а на Западе.

Того, что родные павших в основной массе поддерживают привлечение военных к решению конфликта на Донбассе, скорее всего, существует простое объяснение. В силу участия в войне их близких, они достаточно хорошо представляют себе масштаб и глубину того, что происходит. И не питают иллюзий, что без активного участия регулярной армии можно хотя бы заморозить конфликт.

Напомним, ранее экс-посол США объяснил, почему нельзя признать аннексию Крыма.