России мы не нужны. Атаман "Крымского казачества" о жизни на полуострове

Вместо казаков Россия финансирует так называемую "Крымскую самооборону", говорит атаман.

На оккупированном полуострове представители "Крымского казачества" оказались ненужными России, а Украина уделяла объединению больше внимания.

Такое мнение высказал атаман организации Сергей Акимов в эфире Радио Крым.Реалии, комментируя новый российский закон о дружинниках.

"В Крыму еще с 2014 года хотели создать отдельные реестры казачества и общественников, чтобы предоставлять финансирование, льготы, однако затея провалилась. Речь шла даже о том, чтобы предоставлять казакам земли. Многие разочаровались, поскольку при Украине казачеству уделяли больше внимания. Получается, что России мы не нужны: не сделали кадетские корпуса, даже не подали документы на создание станиц, не заложили ни одного храма", – отметил атаман.

По его словам, вместо казаков Россия финансирует так называемую "Крымскую самооборону", участники которой "ходят и изображают из себя охранников, причем вообще без оружия, даже без дубинок".

Напомним, экс-министр оценил, насколько Крым "дорогой" для российской экономики.