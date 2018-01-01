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"России мы не нужны". Бойцы АТО взяли в плен еще одного боевика: видео допроса

Сегодня, 07:57

Пленный заявил, что все инструкторы, которые стоят над сепаратистами, были из России.

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Пленный боевик Скриншот
Украинские военные в Луганской области задержали одного из боевиков, который пытался проникнуть на подконтрольную Украине территорию.

"После прицельного обстрела противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников его был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоеда Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Пленный боевик заявил, что родом он из Горловки. Он утверждает, что специально делается так, чтобы все производство не запускалось и люди от безработицы были вынуждены идти в ряды боевиков. Также мужчина сказал, что сам не видел представителей регулярной армии РФ, но знает, что все инструкторы, которые стоят над сепаратистами, были из России.

Напомним, ранее бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО захватили в плен российского наемника.
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ЛНР, Луганщина, боевик, плен
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