"России наступит п...ц". Подервянский рассказал, почему украинцы склонны к самоорганизации

Для украинцев была бы идеальной швейцарская модель, считает Лесь Подервянский.
"Очевидно, что именно украинцы склонны к самоорганизации. И им такая централизованная власть, как у кацапов, не нужна. Для украинцев была бы идеальной швейцарская модель. Но, безусловно, все это —преждевременные разговоры, поскольку во время войны о таком говорить неуместно", — заявил в интервью для zn.ua Лесь Подервянский, художник и писатель.
По его мнению, когда что-то рождается, тогда же что-то должно и умереть.
"Для меня очевидно, что мы, украинцы, рождаемся. И мне также очевидно, что Россия умирает, — отметил писатель. — Такие вещи находятся в тесной взаимосвязи. И чем скорее России наступит п...ц, тем быстрее все у нас будет расцветать. Это взаимосвязано абсолютно. Так устроен мир".