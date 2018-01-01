Россия готовит обострение конфликта между украинцами-православными - СБУ

Информацию озвучил замглавы украинской спецслужбы.

Православные священники "Укринформ"

Сотрудники российских спецслужб будут пытаться создавать провокации и дестабилизировать ситуацию в Украине − на базе искусственных межконфессиональных конфликтов.

С таким заявлением выступил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко в пятницу, 23 февраля, на брифинге в столице, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, украинская спецслужбисты зафиксировали активизацию своих российских "визави". Те твердо намереваются дестабилизировать ситуацию внутри Украины и дискредитировать ее перед мировым сообществом.

"Новым приоритетом на фоне инспирированных искусственных межнациональных конфликтов является создание искусственных межконфессиональных конфликтов в Украине", - заявил Кононенко.

Замглавы СБУ также подчеркнул, что российские спецслужбы считают разжигание противостояния в украинском православии наиболее эффективным и перспективным для себя.

"Именно на провоцировании обострения в данном направлении будут направлены основные усилия противника в ближайшее время", - добавил Кононенко.

Он также отметил, что почвой для конфликтов и провокаций станут, по всей вероятности, факты искусственного захвата храмов, создание других конфликтных ситуаций, чтобы разделить граждан Украины на сторонников Киевского и Московского патриархатов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ ликвидировала "фермы", "майнившие" криптовалюты для боевиков "ЛНР" и "ДНР".