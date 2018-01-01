Россия ликвидировала блокпосты на границе с аннексированным Крымом

Официальных комментариев российских пограничников по этому поводу нет.

Российские пограничники ликвидируют блокпосты на административной границе с аннексированным Крымом. Причины происходящего украинским пограничникам неизвестны.

Об этом рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока, пишет Крым.Реалии.

По его словам, российские пограничники сняли посты напротив КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", а 14 февраля ликвидировали пост напротив "Чонгара".

Он также подчеркнул, что российские пограничники снимают свои блокпосты, которые находились в непосредственной близости к украинским постам, однако российские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать.

Официальных комментариев российских пограничников по этому поводу нет.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что в захваченном Крыму Россия сконцентрировала очень мощный военный потенциал.