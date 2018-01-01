РФ направила к границам Украины бомбардировщики. Украинская ПВО приведена в боеготовность

22 марта зафиксированы провокационные действия со стороны российской авиации.

Российские бомбардировщики приблизились вплотную к границам Украины. Reuters

Воздушные силы ВСУ объявили о приведении украинских военных в боевую готовность.

Как сообщается на странице командования, 22 марта зафиксированы провокационные действия со стороны авиации Воздушно-космических сил РФ. Причем это происходит второй раз за март этого года.

Согласно сообщению ВВС ВСУ, российские истребители и бомбардировщики осуществили вылеты из аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым. Также вплотную – с приближением до 40 км – они подобрались к береговой линии со стороны Черного моря. После чего полетели вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции.

Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного моров по отработке определенных условных заданий по нанесению ударов.

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Украинское командование заявило, что такие действия российской авиации вызваны прежде всего реакцией на проведение командно-штабных тренировок в Воздушных силах украинской армии и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.

"Выявив угрозу со стороны страны-агрессора все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-космических сил РФ. Воздушные силы ВСУ несут круглосуточное дежурство", — отмечено в сообщении.

Ранее авиация Израиля жестко ответила за сбитый сирийскими силами истребитель. После инцидента Израиль закрыл "воздушное пространство к северу от Шфаима" — значительную часть воздушного пространства страны.