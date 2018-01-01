Россия превратила Крым в "непотопляемый авианосец" — эксперт

РФ будет до последнего цепляться за захваченный полуостров, полагает Згурец.

Россия будет до последнего цепляться за Крым, считает Сергей Згурец Главред

Российская Федерация превратила захваченный Крым в "непотопляемый авианосец", группировка войск страны на полуострове существенно увеличилась.

РФ будет до последнего цепляться за Крым, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на чате в "Главреде".

"И если она должна будет покинуть Крым, то, наверное, это вооружение или останется в Крыму, или она заберет его с собой. Но это сегодня слишком фантастическая версия, которую рассматривать сейчас довольно сложно", — отметил эксперт.

По его словам, детальный обзор военного потенциала полуострова можно найти на сайте Центра исследований армии, конверсии и разоружения. "Буквально на прошлой неделе был опубликован материал, в котором полностью расписаны все воинские части и те арсеналы, которые находятся на оснащении армии РФ в Крыму", — добавил собеседник.

Ранее генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко говорил "Главреду", что в Крыму за четыре года аннексии Россия значительно нарастила потенциал всех трех компонентов своей армии.