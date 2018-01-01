Россия приготовилась к захвату Херсонской области - Тымчук

По словам нардепа, российские спецслужбы рассматривают возможность проведения провокаций на территории АР Крым.

Дмитрий Тымчук Дарья Давыденко / Апостроф

Москва намерена ужесточить контроль над аннексированным Крымом , создав таким образом предпосылки для введения на территорию полуострова дополнительного военного контингента. Последствием может стать эскалация "с захватом части юго-восточной территории Херсонской области".

Такое мнение выразил координатор группы "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта", Дмитрий Тымчук в Facebook.



"Критическая экономическая и экологическая ситуация на оккупированной территории АР Крым, а также притеснения местного населения со стороны российских силовиков, негативно влияет на социально-политическую обстановку на полуострове. В связи с чем, Кремль рассматривает вариант создания предпосылок введения более жесткого полицейского режима в Крыму и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области", - считает Тымчук.

По его словам, российские спецслужбы рассматривают возможность проведения в ближайшее время ряда провокаций на территории АР Крым.

"Основными объектами атак могут стать избраны общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим)", - написал Тымчук, отметив, что эти провокации "по традиции, будут списаны на "украинские ДРГ" и "кровавую хунту".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на востоке Украины остается напряженной, риски обострения конфликта сохраняются, а причина - несоблюдение нынешними властями Киева взятых на себя обязательств и отказ от мирного урегулирования конфликта.

"Серьезные риски - риски обострения ситуации - сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта. Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути", - сказал он.

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