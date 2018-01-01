Россия проигнорировала предложение по обмену пленными: видео

Прогресса в вопросе освобождения украинских заложников пока нет.

Киев предложил обменять осужденных – Москва включила "игнор". pixabay.com

На заседании гуманитарной подгруппы в Минске Киев предложил обменять осужденных в Украине россиян на украинцев, которых удерживают в России.

Однако Москва на это предложение никак не отреагировала, сообщила Ирина Геращенко. И отметила, прогресса в вопросе освобождения заложников пока нет.

В последний раз обмен пленными состоялся в декабре прошлого года. Украинская сторона передала 233 человека, а получала — 73, уточнила Геращенко.

А 2 марта в Украину вернулись два пограничника, похищенные Россией. Обмен состоялся на нейтральной полосе украинско-российской госграницы в районе пункта пропуска "Гоптовка".

Ранее освобожденный из плена рассказал о пытках и допросах боевиков. Бывший заложник Игорь Яковенко рассказал об угрозах жестокого убийства.

Напомним, заключенных в России украинцев хотят обменять на крымских дезертиров. В офисе омбудсмена с февраля идет подготовка к обмену украинских политзаключенных на крымских дезертиров.

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