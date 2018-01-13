Россия развернула в Крыму ракетно-зенитные комплексы для "защиты" от Украины

Новый дивизион будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

В оккупированном Крыму в районе мыса Фиолент в Севастополе боевые расчёты зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны С-400 "Триумф" России заступили на боевое дежурство.

Источник в силовых структурах Крыма сообщил, что новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, пишет РИА Новости.

Командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил соответствующий приказ командиру зенитно-ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Боевые расчеты выдвинулись на позиции и развернули пусковые установки осуществили привязку и ориентирование комплексов на местности и начали обнаружения и отслеживания целей.

Их основная задача – охрана воздушного пространства Крымского полуострова.

Ранее "Главред" сообщал, что у восточных границ Украины развернуты подразделения ВС РФ численностью почти в 50 тыс. "штыков", около 470 танков, свыше 1 тыс. 700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля. А в аннексированном Крыму расположены более 20-ти тысяч воинов.