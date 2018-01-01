Россияне украли снимок украинской Минни-мисс мира. Родители готовят иск в суд, фото

Фотографию красавицы использовали в России для рекламы собственного конкурса красоты.

Мини-мисс мира-2015 Дарья Журбенко Фото: Vinnitsa.info

Родители победительницы конкурса Мини-мисс мира в 2015 году Дарьи Журбенко, которые проживают в Виннице, намерены подать иск в суд в связи с незаконным использованием снимка их дочери в одной из рекламных компаний в России.

Семья девочки увидела снимок случайно. Они утверждают, что разрешения на использование фотоматериала у них никто не спрашивал, сообщает Vinnitsa.info.

"Неужели в самой России не нашлось девочки, которая смогла стать лицом всероссийского конкурса? С этим надо бороться. И сделать так, чтобы наши девочки своими лицами блистали в Украине, и в Европе, где-то в мире. Но не в самой России. Звонили к организаторам, никто трубку не берет. Видят, наверное, что мы из Украины звоним, и трубку не берут", - рассказывает отец девочки Олег Журбенко.

Семья Журбенко Фото: Vinnitsa.info

По словам родителей, они впоследствии связались с организаторами, которые заявили, что снимок им предоставило модельное агентство. Однако семья Журбенко такой вариант не читает возможным и настаивает, что в подобных структурах Дарья не регистрировалась.

Семья Журбенко уверяет, что россияне не просто украли фотографию девочки, но и использовали ретушь для ее корректировки. Они изменили надпись на ленте, чтобы скрыть на фото украинский язык.

Поскольку в России отвечать за свой поступок не намерены, родители Дарьи Журбенко готовят иск в суд. Адвокат семьи уверяет, что фотография может быть чужой интеллектуальной собственностью или публичным снимком, и тогда ее использование является правомерным. Поэтому в данный момент семья Журбенко собирает все необходимые документы и факты для искового заявления.

Семья Журбенко Фото: Vinnitsa.info

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