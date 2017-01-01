Россияне в аннексированном Крыму отобрали морской завод у Порошенко

Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале российского правительства.

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе "Новый Крым"

Российские власти забрали в федеральную собственность расположенный в аннексированном Крыму Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, официально принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале российского правительства.

"Утверждено решение о передаче "Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе" из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России", – говорится в тексте документа.

Кроме того, в распоряжении сообщается, что предприятие "выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем государственных контрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники".

Также известно, что завершено включение в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

"Принятое решение ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей", – говорится в распоряжении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне продали в аннексированном Крыму легендарный завод шампанских вин.