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Россиянину, который на курорте до смерти забил украинского туриста, запрещено покидать Турцию

Сегодня, 17:37

Запрета на выезд "руссо туристо" из Турции добился украинский МИД.

кулак, избиение, драка
Расследование смертельного избиения ведет турецкая прокуратура Житомир-info
Россиянину, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Украины, который от полученных травм впал в кому и умер в больнице, запрещено покидать территорию Турции.

Министерство иностранных дел Украины сумело добиться от турецких правоохранителей этого запрета в связи с проводимыми следственными действиями, заявил начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич, передает УНН.

"Подозреваемому запрещено покидать территорию Турции. Посольство обратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследования дела", - рассказал Кирилич.

В тоже время из неофициальных источников поступила информация, что мужчина, жестоко избивший украинского туриста, уже арестован турецкими правоохранительными органами.

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Ранее сообщалось, что российский турист в Турции избил до полусмерти 57-летнего жителя Запорожья, в результате чего тот впал в кому. Инцидент произошел 7 июля на территории одной из гостиниц города Аланья. Мужчина с тяжелыми травмами в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию городской больницы.

14 июля избитый украинец скончался, не приходя в сознание.

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Теги:  
Россия, Украина, Турция, МИД, турист, избиение, подозрение, смерть
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