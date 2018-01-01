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Российские блогеры провели первый тест-драйв Крымскому мосту: видео

Сегодня, 02:33

Авторы ролика показали, как выглядит построенный объект.

мост Крым
Блогеры показали Крымский мост Скриншот YouTube
Блогеры из России проехались на автомобиле по новому Крымскому мосту, который в перспективе должен соединить аннексированный полуостров Крым с материковой частью РФ.

"Ведущие "Большого Тест Драйва" одними из первых проехались по Крымскому мосту и протестировали новую трассу, которая ведет к нему со стороны Краснодарского края", – говорится в описании к видео, опубликованном в YouTube.

Авторы видео называют мост "стройкой века", восхищаются им, показывают виды из окна автомобиля и уверяют, что россияне смогут с комфортом ездить на украинский полуостров.

Напомним, мост через Керченский пролив, который строит последние несколько лет Россия, должен соединить Таманский полуостров Краснодарского края РФ с Керченским полуостровом в аннексированном Крыму. Мост уже назвали самым длинным в России, поскольку его длина составит 19 километров. Открытие объекта запланировано на конец 2018 года.

Как известно, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что потери Украины от возведения и дальнейшего использования Керченского моста и переправы исчисляются десятками миллионов гривен.

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Теги:  
Крымский мост, блогеры, Россия, Крым
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