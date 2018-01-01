Российские пропагандисты сняли топорный фейк о бое террористов и "Правого сектора": видео

Пропагандистский ролик вышел в эфир одного из федеральных каналов росТВ.

Скриншот из видео

Российские телевизионные пропагандисты сняли ролик о военном конфликте на Донбассе, в котором боевике "ДНР" якобы сражаются с бойцами ДУК "Правый сектор".

Откровенно фейковый ролик, где террористы ведут стрельбу напоказ, без шлемов, вышел в эфире телеканала "Россия 24".

"На Донбасс заехала съемочная группа канала "Россия 24" - для съемок сюжета о "правосеков" на промзоне Авдеевки для российского ТВ. Хороший блокбастер вышел, без касок, без бронежилетов, в полный рост плюют на снайперов, дают отпор правосекам, а на 30 секунде боец так увлекся, что начал с АКСУ стрелять в сторону своих (справа от стреляющего мост, слева − Авдеевка с ВСУ)", - говорится в описании видео, опубликованного на странице "MIL.IN.UA" в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России внезапно умер глава известного пропагандистского сайта. Кроме того, пропагандисты Кремля привезли в аннексированный Крым немецких людей.

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