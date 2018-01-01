Российский экс-депутат одобрил празднование Дня Победы 8 мая

Оппозиционер убежден, что новые украинские традиции являются показателем цивилизованного поведения.

Константин Боровой поддержал современные украинские традиции politeka.net

Замена в Украине советского праздника Дня Победы 9 мая на День памяти и примирения, который вместе со многими странами мира необходимо отмечать 8 мая, - это тенденция прогресса цивилизованности украинского общества.

Такое заявление во время чата в "Главреде" сделал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Константин Боровой, добавив, что он поддерживает стремление к общемировым традициям.

"Я думаю, что это правильно. Это отказ от идеологической составляющей Великой Отечественной войны, которая была придумана Сталиным, чтобы побеждать собственных граждан и убедить весь остальной мир в том, что он победил фашизм. Действия Украины в этом плане — это признак очень цивилизованного поведения. Я это всячески приветствую", - подчеркнул спикер.

Напомним, во время чата в "Главреде" Боровой заявил, что в РФ общество имеет очень серьезную проблему — люди с отравленным сознанием не способны выбрать демократического лидера и не будут способны еще некоторое время сделать это.

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