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Российский политолог спрогнозировал в "ЛДНР" массовый саботаж

Сегодня, 06:21

На захваченной части Донбасса неизбежна деградация инфраструктуры, полагает Орешкин.

Последствия боев на Донбассе, разрушения
На захваченной части Донбасса немыслимы забастовки, отметил эксперт Reuters
Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что на захваченной части Донбасса — в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — из-за недовольства "властью" будет массовый саботаж.

На неподконтрольной Киеву части востока Украины "забастовка или какое-то военное сопротивление немыслимо", рассказал эксперт в интервью "Обозревателю".

"Просто тех, кто представляет угрозу для маленьких вертикалей "ДНР" и "ЛНР", будут отправлять "на подвал", бессудно расстреливать, уничтожать, каким-то образом изымать из политики и из жизни", — отметил он.

Орешкин не видит оснований для восстания в псевдореспубликах."… а вот разрушение, отставание, деградация инфраструктуры, экономики — это неизбежно", — заявил собеседник издания.

Напомним, 21 ноября 2017 года в захваченном Луганске уволенный с должности главы "министерства внутренних дел" террористической "ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот. Главарь "республики" Игорь Плотницкий сбежал в Россию и "покинул пост".

Новым лидером квазигосударства стал возглавлявший его "министерство госбезопасности" Леонид Пасечник. До начала конфликта на Донбассе он работал начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" управления СБУ в Луганской области, а также был начальником Стахановского межрайонного отдела.
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Донбасс, ДНР, ЛНР, Дмитрий Орешкин, саботаж, восстание
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