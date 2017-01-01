Российский террорист пожаловался на "засевших" в школах "ДНР" поклонников Украины

Смелый педагог одного из донецких лицеев не скрывает свого отношения к россиянам, захватившим часть Донбасса.

Вечерний Донецк

Террористы из группировки "ДНР" устроили переполох из-за сообщения о том, что учитель одного из лицеев в Донецке Григорий Штейн рассказывает ученикам правду о российской агрессии на Донбассе.

Тако сообщение опубликовано на собственном сайте журналист Денис Казанский.

По его словам, российский террорист Александр Жучковский написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что людей с такими же взглядами, как у Штейна, на Донбассе хватает, и призвал "власти ДНР" их искоренять.

"Проблема в том, что в сфере образования и культуры таких людей много. И "власти республики" с этим ничего не делают. Я лично знаю ряд образовательных и культурных учреждений в "ДНР", где открыто высказываются проукраинские взгляды, выражается презрение к "ДНР", России, ко всему русскому", — говорится в тексте.

Похожей позиции придерживается и один из первых главарей группировки "ДНР" террорист Павел Губарев. Он через свой Telegram-канал уже призвал представителей "МГБ" "разобраться со Штейном".

Telegram

"Губарев выложил скрин доноса, который написали на Штейна его соратники. В нем выделены жирным шрифтом главные грехи преподавателя — почетный гражданин Европы, профессор американской академии наук, обладатель диплома Кембриджского университета. В "ДНР" все эти регалии — преступления. Настоящий патриот Донбасса должен писать слово "профессор" исключительно с двумя буквами Ф", — написал Казанский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший учитель из Горловки "послал" российских оккупантов.