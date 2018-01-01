"Рот закрой свой паршивый". На Житомирщине разгорелся скандал из-за оскорбления школьника учителем

В администрации школы заверили о том, что все обстоятельства инцидента будут установлены.

В Новограде-Волынском учительница оскорбила ученика Скриншот

В Украине разгорелся очередной скандал, связанный с оскорблениями детей педагогами.

В Новограде-Волынском Житомирской области учительница грубо обругала ученика во время занятий.

"В Новограде-Волынском учитель проводит урок, это происходит в "Демократической школе". И это не первый раз. Как на это смотрят родители??? А директор в этой школе есть, или ей наплевать на это??? Задумайтесь, родители, как ваших детей воспитывают!" — написал пользователь Сергей Сергеевич в Facebook.

Вместе с тем в администрации школы заверили о том, что все обстоятельства инцидента будут установлены.

"Данная ситуация стала для всех нас досадной неожиданностью. Молодая учительница только несколько месяцев работает в нашей школе по совместительству. Имеем глубокое убеждение, что учитель всегда должен сдерживать себя, какая ситуация бы не сложилась. Также отстаиваем позицию, что в случае возникновения какой-либо конфликтной ситуации, решать ее нужно в школе. И только в случае отказа со стороны администрации в решении, в случае несправедливого решения, оказывать ей широкую огласку", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове ученица получила стресс из-за оскорблений директора гимназии.