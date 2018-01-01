Рубан в сговоре с Захарченко готовил теракты в Киеве с массовыми жертвами — Грицак

Планировалось обстрелять из минометов дома в центре Киева, чтобы было максимальное количество жертв.

Владимир Рубан на скамье подсудимых УНИАН

Председатель СБУ Василий Грицак заявил о том, что задержанный накануне руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус"вместе с главарями террористической организации "Донецкая народная республика" готовил теракты в центре Киева.

"Во время проведения негласных следственно-розыскных действий добыты веские и достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Рубан, действуя в сговоре с руководителями террористических организаций, так называемой "ДНР" Захарченко А.В. и Тимофеевым А.Ю., а также другими лицами, планировали совершить конкретные действия, направленные на подготовку серии террористических актов в центральной части города Киева с применением оружия и взрывных устройств", — заявил Грицак.

Глава СБУ отметил, что планировалось, в частности обстрелять из минометов дома в центре столицы, чтобы было максимальное количество жертв среди гражданского населения, пишет УНИАН.

Также Грицак рассказал, что в СБУ не сомневаются, что указания организовать теракты отдали "кураторы из Москвы".

Напомним, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели.

Рубан подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.