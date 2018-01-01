Рубана будут судить в Киеве: задержанный уже в столице

Руководителю центра освобождения пленных меру пресечения будут избирать в Шевченковском райсуде.

Владимир Рубан предстанет перед киевским судом kriminal.tv

Задержанного руководителя центра освобождения пленных Владимира Рубана в пятницу, 9 марта, привезли в Киеве на суд.

Избирать меру пресечения Рубану будут в Шевченковском районном суде столицы, рассказала "Громадському" его жена Руслана.

Ранее СМИ узнали, что Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Напомним, 8 марта замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.