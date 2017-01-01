"Руки перебиты до костей". На Киевщине расследуют загадочную смерть контрактника ВСУ

Родственники погибшего военного бьют тревогу, поскольку многие детали не сходятся в деле.

Юрий Минюк служил в воинской части 3018 ТСН

Киевской области умер 23-летний контрактный военный ВСУ Юрий Минюк.

Трагедия произошла в Гостомеле 24 декабря, сообщает ТСН.

В тот день родителям позвонили и сказали, что их сын повесился. Уже впоследствии, в полиции эту версию опровергли и отметили, что на теле было множество синяков, ран и порезов.

Родственники погибшего военного бьют тревогу, поскольку многие детали не сходятся в деле и они уверены, что молодой парень не мог этого сделать, поскольку у него не было конфликтов и накануне он общался с родителями.

Родственница погибшего Надежда рассказала, что ее муж тоже военнослужащий, поэтому ему удалось узнать все подробности.

Известно, что Юра служил в военной части 3018, которая расположена в Гостомеле. В части рассказали, что у Юры была сильно порезана рука на запястье, локти и на шее были найдены многочисленные порезы.

27 декабря, был похороны. Надежде позвонила свекровь и рассказала, что уже на кладбище открывали руку Юры и смотрели на травмы.

"На кладбище они решили взглянуть на ту руку, а там был гипс. Поверх гипса был еще какой-то скотч, сами руки были перебиты до костей, его ножом, топором или еще чем-то били, неизвестно, но очень глубокие раны. И еще голова была изрезана, словно от уха до уха", — добавила Надежда.

Пока неизвестна причина, по которой это могло произойти. Одна из возможных причин — это деньги. По словам родственников, у Юры на карте в эти дни было около 20 тысяч гривень.

Еще Надежда отметила, что у Юры была порезана левая рука, хотя сам он левша и это все не очень сходится: "Он правой вообще ничего не делает и ничего не держит".

Муж сестры умершего Сергей также рассказал, что сейчас есть много неточностей в деле, поэтому считать это самоубийством нельзя.

"Никто не верит, что это могло быть самоубийство. Сейчас идет следствие по статье 115 "Умышленное убийство". Матери звонили и говорили, что будет следствие, поскольку пока неизвестно, было ли это убийство или самоубийство. В медэкспертизе было указано, что у него были множественные раны руки, и перерезана артерия. Вообще не сходится, что он был левшой, а порезанная вся левая рука, он по жизни вообще ничего в правой руке не держал", — добавил Сергей.

Сергей отметил, что люди, которые его нашли, сказали, что он был закрыт изнутри, однако его потом открыли с другой стороны.

"Последний раз мать говорила с Юрой в пятницу (это за два дня до его смерти) и он ей сказал, что им какую-то премию дали. К нему еще тогда какой-то парень подошел и начал его трогать за то, почему это ему премию не дали, а Юре дали. На выходных он должен был там ехать в АТО, но не поехал. Друг Юры, который его и нашел, он должен был идти с ним в тот день в магазин скупаться, потому что Юре надо было ехать в АТО", – добавил он.