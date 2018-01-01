Руководитель ОУН Коханивский призвал сделать из Одесской трагедии 2 мая государственный праздник

С таким заявлением он выступил в годовщину трагедии.

Николай Коханивский

Лидер добровольческого движения ОУН заявил, что помнит и гордится событиями в Одесссе.

С таким предложением он ваступил в четвертую годовщину трагических событий, когда 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов сгорели 42 человека.

"Я помню, я горжусь! А еще я верю, что очень скоро именно этот день (а не ватные "первадєвятамая") будет в Свободной Украине государственным праздником! Потому что именно 2.05.2014 г. украинцы Одессы остановили и победили "рускуювєсну"! Слава Нации!", - написал Коханивский на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее министр культуры Евгений Нищук заявил, что жители Украины должны праздновать только памятные для страны даты, а праздники типа Первомая (День трудящихся) – уже перестали быть таковыми и утратили свою актуальность.

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