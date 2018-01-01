Руслана: Могла б знайти спільну мову з будь-ким, крім вбивці моєї країни – Путіна

"Після Іловайського кільця, я відкрила собі очі на причини цього конфлікту. Це – не війна. Це – більше ніж війна", – зазначила співачка.

Руслана Главред

На сайті " Главред " відбувся чат зі співачкою, народною артисткою України, першою українською переможницею на конкурсі "Євробачення". Спілкуючись із читачами, вона розповіла, у чому полягає зміст її нового шоу та глобального проекту "Дика Енергія", частину якого вже побачили європейці перед фіналом "Євробачення" у Лісабоні, пояснила, чим важливий перехід нашої країни і світу до відновлювальної енергії, і зазначила, що з таким підходом українці "збиратимуть врожай енергії сонця, як бульбу", а також назвала те, що особисто для неї стало "останньою краплею", яка змусила її замислитися над екологічними проблемами та почати споживати виключно "зелену енергію".

Також Руслана розповіла, чому "Євробачення" дуже скоро може стати нецікавим, чому потрібно переглянути систему оцінювання на конкурсі, наскільки вдало виступив Melovin, чим підкорила Європу представниця Ізраїлю Нетта, а також зізналася, що й сама планує вдруге взяти участь у "Євробаченні".

Крім того, співачка поділилася своїм власним баченням того, як можна спробувати вирішити питання реінтеграції Донбасу, розповіла, чому вірить в український парламент, але не вірить у президентське крісло, а також зізналася, що б вона сказала Путіну, якби мала таку змогу.

Подаємо стенограму чату з Русланою.

Booklia: Розкажіть, будь ласка, якісь цікавинки про те шоу, яке ви представили у Лісабоні? Як правильно звучить його назва? Чи зможуть українці побачити його, тобто чи не плануєте ви вирушити у всеукраїнський тур із ним?

Руслана: Однозначно це шоу призначено заряджати українців та людей по всьому світу дикою енергією. Це і є оригінальна назва – "Дика Енергія". Прем'єра фрагменту була в Лісабоні. Наступний фрагмент ми покажемо у Мюнхені в кінці червня. Майже повну версію покажемо 23 серпня на День незалежності під час великого концерту на Гетьманщині, у місті Батурин, перед палацом Розумовського.

Gallina: Як вас сприймали у Лісабоні? І чому до європейського глядача ви вирішили вийти саме з таким меседжем – про чисту енергію? Як гадаєте, вас почули? Взагалі, ідея чистої енергії – це тільки концепція шоу та нової творчої програми, чи для вас це дещо більше – стиль життя, місія тощо?

Руслана: Мій проект "Дика Енергія" (Wild Energy) – це моя місія і глобальна кампанія, яка присвячена відновлювальним джерелам енергії: енергії сонця і вітру. Це – енергія миру, яка унеможливлює боротьбу за енергоресурси. Це – енергія незалежності, тому що кожна людина має право створити і створить у майбутньому виробництво своєї власної енергії, збиратиме врожай енергії сонця, як бульбу.

Місію вбачаю у так звані енергетичній революції, коли людство буде змінювати відношення до виробництва та споживання енергії. Закликаю своєю музичною діяльністю переходити людей на стовідсотково відновлювальну енергію – енергію, яка принесе лише мир.

Хочу зробити популярною енергію сонця і робитиму це через музику.

А в Лісабоні люди не просто почули, а потребують нової енергетичної культури. Енергія сонця та землі, яка дається нам даром, у майбутньому нічого не повинна нам коштувати – free energy. Ми заплатимо лише за технології перевтілення один раз та будемо користуватися енергією, скільки завгодно.

Руслана Главред

Gallina: А що було особисто для вас тим поштовхом, тією "останньою краплею", яка змусила вас говорити вголос про необхідність переходу на екологічну енергію?

Руслана: По-перше, Чорнобиль, який, як не дивно, будучи негативною частиною іміджу України, може послужити спасінню людства. Ми маємо відмовитися від енергії атому, який не в стані контролювати. А на місті енергетичної та екологічної катастрофи у Чорнобилі мають з'явитися сонячні поля, як у Каліфорнії чи у Китаї. Я лобіюю і популяризую ідею та проект "Сонце Чорнобиля".

По-друге, я збудувала власний будинок як енергоактивний, на всіх новітніх технологіях енергії сонця та вітру. Мій будинок виробляє енергії більше, ніж споживає. Я не користуюся газом. Моя музика виготовляється прямо в мене вдома на студії, на чистій енергії.

Власний досвід та історія моєї країни, яка пройшла через соціальні революції, енергетична залежність від країни-агресора, стереотип, який формувала пропаганда, що Україна є енергетично неспроможною, заставили мене діяти. Після хлібу, води, мами і музики слово "енергія" для кожного з нас є одним із найголовніших для життя.

semen_senia: Як так склалося, що Ви виступали під час "Євробачення" зі своєю програмою? Вас запросили, чи це була ваша ініціатива? Чи допомагає хоч якось держава під час підготовки до таких, можна сказати, іміджевих і важливих для країни культурних акцій, як ваш виступ під час цьогорічного конкурсу? Чиїм коштом реалізована ця програма? І що було найбільш непростим у її підготовці?

Руслана: Ми з Павлом Грицаком виїхали на зустріч із організаторами "Євробачення" від Португалії, каналом RTP та мерією Лісабону та одразу про все домовилися. Як тільки Португалія, яка сама впроваджує відновлювальну енергію, почула, що моє шоу присвячене популяризації чистої, "зеленої" енергії, вони одразу запропонували найсприятливіші умови та час. Ми виступили перед самим фіналом Євробачення на найбільшій площі Лісабону. Це була одна з найбільш важливих місій для України, і я скористалася своїм голосом переможниці "Євробачення", щоб реалізувати публічно, у прямому ефірі заклик на початку мого шоу "Дика Енергія": "Go Renewable!".

Держава підтримала лише морально, як завжди. Але і за це їй дякую. Мене підтримала вітчизняна компанія, що виготовляє сонячну енергію – "Кнесс". Це чиста компанія наших айтішників, що не належить жодному олігарху. Та компанія "Контіліум", яка була меценатом ще моєї участі у "Євробаченні" в Стамбулі. Як друзі, ми всі розуміли, що ми робимо для України. Це був не комерційний захід, а виключно іміджевий. Вдалося об'єднати українців у Португалії довкола події, а вони, в свою чергу, на площі створили феєрверк енергії.

Liam: Як відомо, в Лісабоні ви показали фільм про Карпати, про екологічний стан цього регіону… З цього приводу два питання. По-перше, якої реакції, яких від європейців ви очікували, демонструючи їм це відео, чим вони можуть зарадити, адже це суто наша проблема? Виправте, якщо помиляюся… По-друге, чи показували (або плануєте показати) ви цей фільм у Мінекології, профільному комітеті ВРУ, місцевій владі західних регіонів України? Чи люди, які сидять у цих установах, вже не піддаються "вихованню", нічого не бояться і пронизані байдужістю до всього, крім своєї кишені? Дякую за ті теми, які ви піднімаєте!

Руслана: Фільм про Карпати присвячений збереженню унікального автентичного краю, яких на землі залишилося дуже мало. Це унікальні праліси у високогір'ї, які заслуговують, як і Чорногорський хребет, на патронат ЮНЕСКО. Водночас розширення національних парків у Карпатах врятує нам ліси від тотальних вирубок. Озеленення планети, збереження лісів є основною умовою боротьби з глобальним потеплінням, викидами СО2, тому фільм про Карпати був одним із найдоречніших у контексті заклику до переходу на енергію сонця та вітру, відновлювальну енергію.

Ми плануємо показувати спеціальні відеоролики, які вже готові до трансляції у кінотеатрах та ЗМІ, в СММ та перед кожним моїм концертом. Цій проблемі буде присвячений окремий тур на території областей та країн, які об'єднують Карпати. Він так і називатиметься "Карпатський тур".

Я співпрацюю з Остапом Семераком постійно, і ми разом думаємо, як усе зробити найкраще. Фінансування на сьогоднішній момент забезпечило Франкфуртське зоологічне товариство, тобто найбільше карпатськими пралісами на сьогоднішній день опікуються німці. Невже ми самі не хочемо дихати чистим повітрям?

Від чиновників я себе максимально відокремила і покладаюся зараз на ресурси недержавних організацій.

Руслана Главред

Dinka: Руслано, а що для вас Карпати? Коли дивишся зі сторони, складається враження, що з карпатськими горами та лісами у вас існує якийсь містичний зв'язок… Це тільки враження чи справді так? :)

Руслана: Карпати – це територія зцілення, як Тибет. Україна зберегла елементи прадавніх технік медитації, так звану, метамузику, яку я і знайшла в Карпатах. Саме ці елементи стали головною екзотикою мого нового альбому та шоу. Колись ми вміли зцілюватися музикою та її енергією. Хочу, щоб про це дізнався світ у моєму новому шоу "Дика Енергія".

gf_43: Руслано, до вас таке питання, як до людини, небайдужої до екологічної проблематики. Як ви ставитеся до будівництва ядерного могильника у Чорнобилі? Чому зазвичай країни намагаються винести такі об'єкти якомога далі, бажано взагалі за межі країни, до інших, а у нас його ледь не в столиці розташовують?

Руслана: Як тільки ми розпочнемо будівництво нових об'єктів енергії у зоні Чорнобиля – сонячних електростанцій, це одразу допоможе у вирішенні більшості проблем щодо чорнобильської території, в тому числі й тієї, про яку ви запитали.

На жаль, в Україні будь-яка тема використовується для створення корупційних схем, і тем Чорнобилю не є виключенням. В нашій країні будь-яка тема для її просування тягне за собою створення нової корупції.

"Сонячні проекти Чорнобиля" зможуть витягнути на поверхню і зробити публічними всі простої відповідальних державних структур. Ми зможемо побачити, чому таким надважливим проектом для України досі не займаються на державному чи національному рівні.

Україна перевтіленням Чорнобиля може змінити світ та відношення до енергії. "Сонце Чорнобиля" – це енергія миру.

Dara: Чула, що ви плануєте вирушити у світове турне. Коли воно стартує, які міста охопить, які ідеї хочете донести в ньому (адже ваші виступи та концерти завжди мають у собі якусь ідею, якийсь смисл, який люди мають винести, побувавши на концерті)?

Руслана: Наш світовий тур "Дика Енергія" (Wild Energy) запланований на три роки. Його метою є популяризація унікальної екзотики України на поп-сцені, гуртування українців по всьому світу та інноваційна інтеграція України у світ. Україна в стані нести унікальний контент світу.

Перше шоу ми зробили у Лісабоні перед фіналом Євробачення, друге шоу ми покажемо на День Незалежності та Прапора – 23 серпня. Тур складається з окремих частин: тур по Україні, тур по Європі (у країнах, що транслюють Євробачення), тур по Південній і Північній Америці, де найбільш потужні українські громади, окремо по Австралії та Сеулу в контексті заклику просування енергії миру.

Ідея туру – популяризація відновлювальної енергії сонця та землі.

Мета – показати людям новітні технології нової енергії.

Емоція туру – заряджати людей дикою енергією.

Руслана Главред

Rika: Руслано, поділіться, будь ласка, вашою думкою про конкурс "Євробачення" як такий? Чи еволюціонує він, чи, як і раніше, залишається "конкурсом для домогосподарок"? Наскільки більше політика почала впливати на результат?

Руслана: Цього року я запропонувала "Євробаченню" стати чимось більшим. Зі сцени на площі Лісабону перед фіналом під час мого шоу я заявила, що у "Євробачення" може бути місія – стати джерелом чистої енергії для людей та популяризувати відновлювальну енергію, як єдину енергію для виробництва музики та шоу. Це був перший крок, який ми успішно реалізували з країною-переможцем – Португалією. Тепер ми маємо плани продовжити наші активності вже з Ізраїлем, який переміг цього року.

Ізраїль переміг справедливо, хоча я ще вболівала і за Австрію та Україну. Конкурс, на жаль, не змінюється, тому може стати у майбутньому нецікавим.

Якщо тенденція робити ставку на зовнішні ефекти, сценографію, екрани залишиться, ми загубимо інтерес до самого артиста на сцені. В рік, коли ми брали участь у "Євробаченні-2004" у Стамбулі (тепер за це дякую) нам заборонили організатори використовувати додаткові візуальні ефекти, навіть вітродуї. І це дало нам можливість створити вітер власною енергією.

У майбутньому бажаю "Євробаченню" якомога більше інновацій як у проведенні самого конкурсу, так і за його межами у спеціальних подіях, таких, які ми цього року запропонували і реалізували разом із Лісабоном.

Sonita: Руслано, як гадаєте, чим Нетта так підкорила Європу і так не сподобалася Сальвадору Собралу? Чи дісталась перемога Ізраїлю легко? І представників яких країн підтримували особисто ви і чому?

Руслана: На "Євробаченні", як правило, перемагає оригінальність у будь-якій версії. Якщо ви оригінальні, неповторні, таких, як ви, більше немає, ви не є стереотипом, трендом, модою, що набридла, тоді у вас є найбільші шанси перемогти. Цього року я назвала свій рецепт перемоги: для перемоги потрібна чиста енергія. Для мене це означає – екзотика моєї країни, природність, безпосередність, відкритість, усміхненість та неповторний драйв. Драйв може бути не буквальний, а навіть у найсумніших баладах. Головне, щоб такої балади до вас ніхто не виконував.

Все це і об'єднало як Нетту, так і самого Сальвадора. Це критерії, які об'єднують абсолютно протилежну музику та артистів як переможців "Євробачення".

Sonita: Чим можна пояснити такий розрив у голосах глядачів та професійного журі під час підбивання підсумків "Євробачення-2018"? Чому журі влаштувало бойкот українському виконавцю? Справді були аж такі жахливі помилки чи недопрацювання? Чи все-таки в цьому конкурсі, коли виставляються оцінки від журі, включаються суто політичні фактори? Якщо так, тоді за що "покарали" Україну європейці?

Руслана: Одним із найбільш правильних рішень на "Євробаченні" було б відмінити журі. В рік, коли ми перемогли на цьому конкурсі, журі не було, і ми отримали реальну картину виключно глядацької аудиторії, оцінки від прихильників музики, від людей. Журі змінює до протилежного цю картину. Таким чином, ми не отримуємо результат ні від професійного журі, ні від глядачів. Я не розумію, які голоси в ефірі підсумовуються і навіщо.

Треба залишити або один формат, як на "Греммі", коли все визначають професійні експерти, або віддати вибір на розсуд публіки.

Я не вважаю, що журі влаштувало бойкот українському артисту. Просто це була їхня думка. Ми не можемо підозрювати кулуарні ігри – вони просто неможливі на "Євробаченні". Самі організатори пісенного конкурсу приділяють чесності голосування максимальну увагу.

Наш учасник Melovin виступив дуже добре. Я вболівала за нього, ми відправили свою смс за нього у Лісабоні. Його шоу запам'яталося. Він подобається дівчатам. І це сучасний проект сучасної України.

Хоча якби я була в журі, я б надавала перевагу іншим артистам від України. Це були б музиканти, які сповідують не просто сучасну Україну, а її екзотику. А в нас її більш ніж потрібно, і вона в стані дивувати людей. І в нас є музиканти, які працюють талановито з українськими елементами.

Руслана Главред

Tianna: Руслано, 1) скажіть відверто, хто був вашим фаворитом під час Національного відбору "Євробачення"? У нас був би шанс посісти не 17-е, а вище місце, якби поїхав хтось інший, а не Melovin? 2) Чому вас немає в журі Нацвідбору "Євробачення"? Вам не цікаве суддівство?

Руслана: Немає сенсу аналізувати зараз минулий Нацвідбір. Він відбувся. Зараз треба негайно починати готуватися до нового Національного відбору, і готуватися всім. Музикантів, співаків та продюсерів закликаю до максимально цікавого та професійного музичного продукту, пісень, образів та шоу. Робіть ставки на оригінальність, робіть акцент на екзотику України, шукайте нові мікси, більше експериментуйте, ставайте сміливішими у створенні пісень, створюйте інновації, не тримайтеся подумки за корпоративи та комерційні проекти шоу-бізнесу – ці речі будуть відкидати вас назад, так ви ніколи не досягнете прориву.

Я готова долучитися знову і стати членом журі Національного відбору, якщо канал, який буде проводити його, почує це. Національний відбір – це не лише продукт інтертейнменту в ефірі. Це – формування власної культури, власного стилю, власного образу в музиці. Залучайте тих, хто має світовий досвід за межами України.

Kasiopeia: Руслано, наскільки я зрозуміла з повідомлень у ЗМІ, ви можете вдруге поїхати на "Євробачення" від України. А чим би ви завойовували Європу вдруге?:) Можливо, вже раз здобувши перемогу на цьому конкурсі, краще спробувати здобути нагороди, на щабель вищі за перемогу на "Євробаченні"? Ми у вас віримо!

Руслана: Не приховую, що хочу вдруге поїхати на "Євробачення" та взяти участь у батлі. Коли і за яких обставин – ще не знаю. Маю відчути найідеальніший час для просування тої ідеї, заради якої я й піду на участь вдруге. Це буде вже не участь, а місія через музику, за допомогою музики та самого конкурсу. Мені важливо використати абсолютно всі сцени для того, щоб перевтілювати світ у чисту енергію, робити популярними чисті джерела енергії.

Руслана Главред

Dinka: Чи плануєте ви зайнятися ще якимись соціальними проблемами чи питаннями, окрім енергетики та екології? Які ще теми вам близькі і небайдужі?

Руслана: Я однозначно буду брати активну участь у житті моєї країни. І це більше, ніж соціальні проблеми. Ми, наше покоління, на долю якого випало одразу три революції, подумки дали собі слово дійти до перемоги. Ми не програємо нашу країну. Сам факт активності таких людей, як я, унеможливить будь-які спроби тягнути Україну у прірву.

polit_ua: Як, по-вашому, слід вчиняти по відношенню до тих артистів. Які продовжують гастролювати в Росії, не дивлячись на війну? Штрафувати, позбавляти звань, змушувати сплачувати спеціальний податок?

Руслана: Це справа кожного артиста, де йому виступати. Справа будь-якої аудиторії – сприймати артиста чи ні. Я не вірю у те, що наші артисти їдуть у Росію на благочинні проекти. У більшості випадків це питання заробляння грошей, великих грошей, які їм не приносить шоу-бізнес в Україні. Це справа кожного співака давати згоду чи відмову на той чи інший концерт. Але справа кожного громадянина – не зраджувати свою країну. Ці штрафи треба накладати на їх серця.

Edmon: Як гадаєте, чому медійників довелося примушувати ставити українську музику в ефірах за допомогою введення квот? Чому тільки з-під палки можна було заставити звертати увагу на український продукт?

Руслана: Якщо Україна не буде промотувати та просувати саму себе, цього за неї ніхто не зробить. Це природно культивувати через найбільш демократичні й доброзичливі, але водночас необхідні міри свою культуру, мову, традиції. Що ми знаємо, крім шароварів? Чи запитували ви себе про справжню екзотику України, і чому вона зникла або зникає? Україна пройшла непростий шлях, щоб зберегти і не втратити свою самобутність. Вважаю, що сьогодні методи занадто м'які, щоб втримати своє, унікальне. Поставте на одну карту нібито незручності по відношенню до квот, а на іншу – елементи культури, якої в світі більше не існує. Що б ви обрали – матеріалізм чи духовність?

Tilda: Руслано, чи буваєте ви із виступами на сході країни, у прифронтовій зоні, у звільнених містах або у військових шпиталях? Якщо так, то чим для вас особливі такі концерти, і який момент із них найбільше вразив або запам'ятався? Якщо ні, то чому?

Руслана: Не хочу акцентувати вашу увагу на необхідності музики для прифронтових територій. Бо передусім нашим військовим, пораненим, інвалідам негайно потрібна якісна реабілітація.

Перед Лісабоном ми виступили з нашим шоу на площі у Тернополі, де зустрічали 44-у бригаду. Я визволяла військових цієї бригади з полону і символічно безкоштовно дала свій концерт. Легендарна 44-а бригада, що була створена від початку АТО, повернулася у місце своєї дислокації.

Після концерту до мене підійшов один із військових, молодий і дуже гарний хлопець, та попросив мене дати йому автограф на грудях. Коли він розщепнув сорочку, моя рука затремтіла – мені важко було писати йому на тілі, бо воно все було зраненим, у шрамах. Повірте, такі самі шрами в них на серці. І лише від нас залежить, яким буде їх життя далі, адже вони були готові віддати його за нас.

Закликаю всіх активістів гуртуватися довкола реабілітаційних проектів для воїнів АТО.

Руслана Главред

Peppa: На початку війни ви займалися питанням визволення полонених, заручників, бували на окупованих територіях. Чому зараз не берете участь у цьому процесі? Адже вам тоді вдавалося визволяти наших хлопців...

Руслана: Мені вдалося реалізувати п'ять поїздок на Донбас та разом із Офіцерським корпусом визволити 42 військовополонених. Як тільки я відчула, що ця місія набуває більше політичного характеру, я одразу припинила.

Тим, що я п'ять разів відвідала Донецьк у найгарячіший та найнебезпечніший час, а саме після Іловайського кільця, я відкрила собі очі на причини цього конфлікту. Це – не війна. Це – більше ніж війна. Це халатність, мовчання, боягузливість, некомпетентність і байдужість. Коли бачиш такі речі, божеволієш від того, що гинуть наймужніші, найсміливіші, найпатріотичніші люди.

Peppa: Руслано, якби у вас була змога сказати щось прямо і відверто Путіну, що б ви сказали?

Руслана: Така розмова неможлива. Я би просто на це не пішла. Це єдиний випадок, коли народна дипломатія, якою я займаюся після моєї перемоги на "Євробаченні", не актуальна. Я могла б знайти спільну мову будь з ким, крім вбивці моєї країни.

P.S. Долучаюся до хору наших футбольних уболівальників з піснею на цю тему...

polit_ua: Що думаєте про можливість участі в президентських виборах Святослава Вакарчука і Володимира Зеленського? Президент із шоу-бізнесу, а не з політики, зміг би бути корисним Україні? Чи готові ви підтримати такого кандидата?

Руслана: Дякую, що не спитали, чи готова я йти в президенти. :)

Я вірю в український парламент, його перевтілення, модернізацію, як найбільш дієвого інструменту всіх процесів у державі, інструменту законотворення та дотримання закону. І я все менше вірю в президентське крісло, яке наразі не є стовідсотково незалежним. Чи вірю я в справді незалежного президента України – вірю.

Нам потрібен гетьман. Нам потрібен гуру нації. Нам потрібен той, хто своїм прикладом поведе країну правильним шляхом. Чи є така людина – мабуть, є. Побачимо…

Zetta: Как вы относитесь к политическим турам артистов, которые уже совсем скоро стартуют в связи с избирательной кампанией? Для вас приемлемы такие "гастроли" "во имя" какого-то политика? Ведь денег заработать на них можно, но "отмыться" потом сложновато...

Руслана: Кожен артист має право заробляти гроші так, як вважає за потрібне. Я майже не вірю у щирість таких кампаній. На жаль, сама брала у них участь. З часом розумію, що цього треба було уникати.

Ці передвиборчі політичні технології вже застаріли саме для нас, для України. Потрібно шукати нові інструменти довіри людей, якщо ви, як кандидат, дійсно несете їм правду та світлі наміри, а не обдурюєте і не вішаєте локшину в черговий раз.

Я знаю, що не стримаюся і буду публічно заявляти про свою позицію, розкриватиму своє ставлення до політичних процесів в Україні, навіть якщо це буде небезпечно для мене. Я не боюся говорити правду. Тому не буду брати участі у передвиборчих агітаціях, які однозначно "закриють мені рот".

Руслана Главред

Dara: У нас довго дискутують з приводу того, як реінтегрувати Донбас в Україну з політичної точки зору. А що потрібно робити з людьми – як реінтегрувати їхні уми, свідомість? Що тут в силах зробити люди від мистецтва, культурні діячі? Чи можливо взагалі певну частину населення навчити (або змусити) більше любити українське, особливо більш старших людей зі сходу країни, для яких, що б там не казали, російська залишатиметься основною мовою спілкування, класика російської та зарубіжної літератури більш цікавою, які дивитимуться з більшим задоволенням старі-добрі радянські фільми, того ж Гайдая чи Рязанова?

Руслана: З цього приводу маю зараз гучну заяву та несподівану пропозицію. Вона не політична. Вона стосується енергії, енергії миру.

Щойно на економічному форумі в Астані я почула думку провідного діяча, спікера та законотворця відновлювальної енергії з Німеччини Ханса Йозефа Феля, який став мені зараз найбільшим другом та партнером у просуванні відновлювальної енергії.

Його теорія полягає у необхідності відмовитися від атомної енергії, як такої, яку ми не в стані проконтролювати, яка є основою ядерної зброї, та переходу на стовідсотково відновлювальну енергію, як енергію миру. За сонце ніхто воювати не буде. Це світла енергія з неба, яка дається нам даром.

Заклик пана Ханса Йозефа Феля у Астані у присутності 8-го секретаря ООН Пан Гі Муна стосувався унікальної території між Північною та Південною Кореєю, які разом мають розпочати проекти щодо відновлювальної енергії. Така енергія несе мир. Цю ідею я повністю перекладаю на Україну. Звичайно, враховуючи специфіку нашої ситуації.

Це залишить вугілля, як носій старої енергії, що забруднює довкілля, у минулому. Можливо, якщо ми змістимо фокус нашої уваги і діяльності на такі проекти, це швидше дасть шанс повернути і Крим, і Донбас. Ми просто почнемо знову реалізовувати щось разом. Це утопічно. Так хотілося б. Але немає нічого неможливого. Мої друзі будували багато сонячних електростанцій у Криму, які в них відібрали. Та, можливо, нові подібні ініціативи, про які я говорю, за допомогою світових миротворчих місій та професійної дипломатії допоможуть нам реально повертати наші землі.

Sidor: Замечаете ли вы разницу в восприятии вашего творчества и реакции публики на концертах или выставках в зависимости от региона Украины? По вашим наблюдениям, действительно ли такие разные украинцы востока и запада, юга и севера, Киева и регионов?

Руслана: Дикі танці – всюди for ever. Це проект, який існує і в Україні, і за її межами, не залежно від моєї активності. Сьогодні моє завдання – створити нову екзотику, знайти більш цікаві та більш вартісні елементи автентичної культури України та спробувати знову зробити популярними для всіх нас. Повірте, що такі є. Я знайшла їх, бо шукала весь цей час.

Руслана Главред

Paulinka: Якого б подарунку ви бажали б собі до дня народження?:)

Руслана: Не повірите, я вже сама собі його зробила.

На свій день народження (24 травня, – Ред.), я запросила відомих журналістів, щоб показати їм енергію сонця мого власного будинку. У свій день народження я буду популяризувати новий стиль життя, виробництва та споживання енергії, покажу, як ми можемо самі виробляти свою незалежну енергію та заробляти на цьому. В Україні найбільш вигідний "зелений тариф" у світі. Українці, не спіть!

Одразу після невеликої прес-конференції на даху мого будинку, я вилітаю в Шанхай на енергетичний форум, де мене будуть нагороджувати спеціальною відзнакою за просування відновлювальної енергії у світі.

Журналісти зможуть побачити, який ми збудували енергоактивний будинок на енергії сонця і вітру, будинок, що виробляє енергії більше, ніж споживає та не користується газом взагалі. Мою музику та воду в моєму будинку заряджає виключно сонячна енергія, яка встановлена на даху.

Kora: А що для вас більш цілющий відпочинок "цивілізований" – із комфортом, у місті, з музеями-галереями, або "дикий" – природа, мінімум речей, намет і спокій?

Руслана: Їдьте в Карпати, піднімайтеся в гори за справжнім, чистим, диким. Ви відчуєте природу та стихію, об'єднаєтеся з ними та отримаєте їх енергію. Лише відкрийте своє серце, і природа сама з вами все зробить.

У Карпатах є унікальні заповідники, праліси, які ми зобов'язані зберегти. Вони одні з небагатьох у світі, бо там не ступала нога людини. Вони збережені у своєму первісному стані. Дайте цьому краю себе зцілити і не знищити його. Карпати for ever! Не вирубуйте ліси, не накидайте гори сміття і не пийте алкоголь. Енергія цієї землі відновить вас повністю. Вам лише потрібно туди поїхати.

Надія Майна

Фото В'ячеслава Ратинського

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