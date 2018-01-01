Руслана сделала "громкое и неожиданное" заявление, как вернуть Крым и Донбасс

Певица предложила оставить уголь как энергоноситель в прошлом.

Руслана объяснила, как вернуть Крым и Донбасс. Главред

Реформа в энергосфере поможет Украине быстрее вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

Об это Руслана заявила во время чата в "Главреде".

"У меня есть сейчас громкое заявление и неожиданное предложение. Оно не политическое. Оно касается энергии, энергии мира", –заявил она.

Певица рассказала, как на экономическом форуме в Астане услышала мнение ведущего деятеля, спикера и законодателя возобновляемой энергии из Германии Ханса Йозефа Феля о продвижении возобновляемой энергии.

"Его теория – отказаться от атомной энергии как таковой, которую мы не в состоянии проконтролировать, которая является основой ядерного оружия, а перейти на 100% возобновляемую энергию как энергию мира. За солнца никто воевать не будет. Это светлая энергия с неба, которая дается нам даром", – отметила она.

Руслана предложила оставить уголь как носитель старой энергии, загрязняющий окружающую среду, в прошлом.

"Возможно, если мы сместим фокус нашего внимания и деятельности на такие проекты, это скорее даст шанс вернуть и Крым, и Донбасс. Мы просто начнем снова реализовывать это вместе. Это утопично, так хотелось бы. Но нет ничего невозможного. Мои друзья строили много солнечных электростанций в Крыму, которые у них отобрали. И, возможно, новые подобные инициативы, о которых я говорю, с помощью мировых миротворческих миссий и профессиональной дипломатии помогут нам реально возвращать наши земли", – резюмировала спикер.

Ранее Руслана заявила о своих намерениях в будущем снова представить Украину на Евровидении.

Напомним, на Донбассе – стремительное обострение по всем направлениям. Экс-глава Службы внешней разведки уверен, что таким образом Россия хочет "дожать" Украину, чтобы та все-таки реализовала Минские соглашения по сценарию Москвы.

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