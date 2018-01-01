"Русскоязычный шлак". "Правый сектор" объявил бойкот Потапу

Националисты заявили, что певец приедет в Тернополь впервые за несколько лет.

Потапу пригрозили националисты Тернополя Instagram Потапа

Региональная организация "Правого сектора" в Тернополе не исключает возможности радикальной реакции на концерт Потапа и его группы "Mozgi", который запланирован в городе на 8 июня.

"Призываем всех сознательных украинцев, представителей культуры, музыкантов, прийти и продемонстрировать, что нам не нужен постсоветский, низкосортный, русскоязычный шлак", - сказано в заявлении организации в Facebook.

В организации подчеркнули, что творчество данной музыкальной группы способствует экспансии российской культуры и угрожает культуре Украины.

"Оставляем за собой право действовать в интересах Украины и защищать ее всеми доступными методами", - подчеркивается в сообщении.

Фото: Facebook/Правый сектор Тернопольщины

Напомним, Потап написал книгу на украинском языке. Детское издание называется "Господин Еж".

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