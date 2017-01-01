Ряд фигурантов "кремлевского доклада" ведут бизнес в Украине, видео

Санкции США не мешают им спокойно работать на украинском рынке.

Российские олигархи из "кремлевского доклада" Фото: коллаж 24 Канал

Активы в Украине имеют десять бизнесменов, которые внесены США в так называемый "кремлевский доклад"

Несмотря на общемировые санкции, на территории украинского государства они работают беспрепятственно, сообщает ТСН.

Журналисты выяснили, что бизнесмен Вагит Алекперов имел в Украине сеть автомобильных заправок "Лукойл", которые впоследствии были переименованы в АМИК.

Олегу Дерипаске в Украине принадлежит немало предприятий: например, сервисный центр "Металлург" и Николаевский глиноземный завод.

Евгений Касперский, автор антивирусной программы, которая недавно оскандалилась из-за связи с ФСБ России, продает в Украине свою продукцию через сеть посредников.

Друзей детства президента России Владимира Путина – братьев Ротенбергов – тоже внесли в "кремлевский список". В Киеве с ними связывают большой торговый центр Ocean Plaza.

Бизнесмен Владимир Евтушенков владеет в Украине телекоммуникационной сетью, работающей под торговой маркой Vodafone.

Российский олигарх Гавриил Юшваев зарабатывает в Украине на молочной продукции "Чудо" и "Славяночка" от Wimm-Bill-Dann.

Напомним, министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в котором говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина. В него вошли 210 имен: 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса.

Позже журналистка американского телеканала CNBC Кристина Уилки выложила в Сеть полный список людей, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, которые попали в нашумевший документ.