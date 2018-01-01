Рынок Украины покоряет уникальный и незаменимый прибор для автотранспорта

Речь, безусловно, идет об устройстве FuelWell, которое с каждым днем завоевывает все больший авторитет среди автомобилистов.

Изобретенный и произведенный в Украине FuelWell доказал свою способность быть незаменимым устройством для транспортной сферы.

"Дорогая, на обратном пути заскочи в магазин, кажется мой FuelWell уже необходимо поменять на новый..." - через несколько лет смс-ки с таким содержанием будут обычным делом во всех семьях, где есть автомобили.

Это будет настолько привычно и естественно, как поменять кассету в фильтре для воды, или лампочку в кладовке. Почему мы так уверены в таком сценарии? Ну, во-первых, FuelWell по ценовой категории доступен каждому, кто в состоянии заправить свое авто. Во-вторых, устройство создает реальную экономию топлива до 30%, что при регулярном использовании автомобиля выливается в очень приличные денежные суммы. В-третьих, на двигателях, где стоит FuelWell, наблюдается гарантированное снижение вредных выхлопов в атмосферу на 30-60%, что при современном плачевном состоянии глобальной экологии является поистине бесценным качеством!

Во всем мире ведущие корпорации пытаются достичь аналогичных показателей, но реально выйти на столь впечатляющие цифры пока удалось лишь FuelWell. И вдвойне приятней, что прибор изобретен и производится в Украине.

Подробней о качествах FuelWell:

После серии успешных испытаний на различных типах двигателей в реальных производственных условиях, как в Украине, так и за рубежом, FuelWell доказал свою способность быть незаменимым устройством для транспортной сферы. Его уникальные показатели открывают великолепные перспективы не только для транспортно-ориентированного бизнеса, но и для всей страны в целом, а также дают возможность каждому переосмыслить свое влияние на экологию и окружающую среду.

Мечта большинства нормальных людей – делать мир вокруг лучше и получать от этого удовольствие. Только вот многие жалуются, что времени, сил и средств на это не часто хватает. Прибор FuelWell является отличным вариантом в этой ситуации для каждого человека, для каждой компании, связанной с транспортом. Ведь FuelWell устроен и сбалансирован таким образом, что вы фактически каждый день занимаетесь благотворительностью, сохраняя окружающую среду, и получаете при этом ощутимую экономию средств. И это, действительно, удивительно!

Исключительное качество и пользу этого прибора подтверждает тот факт, что FuelWell - одно из немногих отечественных устройств, которое участвует в самом престижном европейском инновационном конкурсе лучших проектов - "Горизонт 2020"!

Остается добавить, что эксклюзивным производителем и реализатором FuelWell в Украине является ТД "GlobalExim".