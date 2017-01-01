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Ржавчина и облезлая краска. Опубликованы фото и видео кораблей, которые Путин хочет отдать Украине

Сегодня, 17:34
Крым, корабли, Украина < >
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1 / 6 Украинские корабли в Крыму (Скриншот)

Обнародована запись с изображением тральщиков "Чернигов" и "Черкассы", а также подлодки "Запорожье" и спасательного буксира "Кременец".

Крым, корабли, Украина
Украинские корабли в Крыму Скриншот
Состояние украинских кораблей в оккупированном Крыму, которые президент России Владимир Путин хочет вернуть Украине, оставляет желать лучшего.

На обнародованных фото и видео можно увидеть морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", а также подводную лодку "Запорожье" и спасательное буксирное судно "Кременец".

На изображении видно, что за годы аннексии украинская техника изрядно обветшала и находится в плачевном состоянии. На некоторых судах появилась ржавчина и облезла краска.

Напомним, ранее командующий ВМС Игорь Воронченко в ответ на предложение Путина заявил, что в Крыму была отремонтированная техника.
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Крым, Украина, Россия, Путин, корабли, подлодка
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