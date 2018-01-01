С 2014 года ВСУ потеряли более 15 тысяч "стволов"

В то же время за период боевых действий на учет поставлено всего 258 трофеев.

Одних только автоматов украинские военные потеряли 7645 штук Facebook.com

Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий 2014-2018 годов безвозратно потеряли более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия

Об этом во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"По информации Генерального штаба ВСУ в течение 2014-2018 годов потеряно более 15 000 единиц огнестрельного оружия. Автоматов - почти 7645, пистолетов - почти 3000, винтовок, пулеметов - 2200, гранатометов - 2258", - заявил Матиос.

В тоже время, сообщил военный прокурор, ситуация с трофейным оружием выглядит более, чем плачевно.

"Поставлено ​​на учет за весь период войны всего 258 единиц трофейного оружия", - заявил Матиос.

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Напомним, ранее Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Украину стремительно наводняет оружие из нынешней зоны Операции Объединенных сил (ООС). По его данным, неучтенного оружия уже как минимум 400 тысяч единиц – и это не предел.

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